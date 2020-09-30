Более 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс. Расписания".

Уточняется, что всего корректировки расписания затронули 22 рейса.

Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово: отменили 12 вылетов, а также изменили время взлета для одного лайнера.

В воздушной гавани Внуково перенесли 2 рейса и 3 отменили. При этом в аэропорту Шереметьево сообщили, что в воздух не поднимутся 4 самолета.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Накануне в Москве корректировки расписания затронули свыше 20 авиарейсов. В частности, в аэропорту Домодедово отменили 14 вылетов.