Свыше 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят задержки и отмены вылетов самолетов. Об этом передает портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения в расписании затронули более 20 рейсов.

В частности, в аэропорту Домодедово отменили 14 вылетов. При этом в Шереметьево задержали один рейс, еще один самолет не взлетит вовсе.

В воздушной гавани Внуково изменили время вылета для 2 лайнеров. При этом еще 6 рейсов были отменены.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее в аэропортах Москвы отменили и задержали 15 рейсов. При этом наибольшее количество изменений в расписании пришлось на аэропорт Домодедово.

27 сентября Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей. Уточнялось, что авиакомпания "Аэрофлот" будет летать в Сеул один раз в неделю по четвергам.