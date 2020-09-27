В аэропортах Москвы отменено и задержано 15 рейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В аэропортах Москвы задержано и отменено 15 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Большинство корректировок пришлось на аэропорт Домодедово, где отменили 5 рейсов, а задержали 2. Во Внуково 1 рейс задержали и 2 отменили. В столичном аэропорту Шереметьево в воздух не поднимутся 4 самолета, а для одного перенесли время вылета.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Накануне в столичных аэропортах отменили свыше 30 вылетов. Наибольшее количество изменений в расписании также случилось в воздушной гавани Домодедово.

18 сентября Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил авиасообщений с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. 20 сентября было подписано соответствующее распоряжение правительства РФ.