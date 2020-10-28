Более 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что в столице изменения в расписании затронули 24 вылета.

Наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там отменили 17 вылетов, а также задержали один самолет.

В Домодедово сообщили об изменении времени вылета для одного рейса. Еще 3 самолета там не взлетят вовсе.

Во Внуково отменили вылеты 2 лайнеров.

Причины корректировок расписания неизвестны.

Ранее почти 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве. Наибольшее количество корректировок произошло в Домодедово.