Почти 30 авиарейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Порядка 30 авиарейсов задержано и отменено в Москве. Об этом передает сервис "Яндекс.Расписания".

Так, наибольшее количество корректировок произошло в Домодедово. Там задержали 1 рейс и отменили 13.

Во Внуково перенесли время вылета для 2 лайнеров. При этом еще 3 самолета не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево задержали 4 рейсов. Еще 5 вылетов пришлось отменить.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Накануне столичные аэропорты также сообщали о корректировках расписания вылетов. Так, в Москве задержали и отменили почти 30 рейсов.