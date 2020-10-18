Почти 30 авиарейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
Порядка 30 авиарейсов задержано и отменено в Москве. Об этом передает сервис "Яндекс.Расписания".
Так, наибольшее количество корректировок произошло в Домодедово. Там задержали 1 рейс и отменили 13.
Во Внуково перенесли время вылета для 2 лайнеров. При этом еще 3 самолета не взлетят вовсе.
В воздушной гавани Шереметьево задержали 4 рейсов. Еще 5 вылетов пришлось отменить.
Причины изменений в расписании не сообщаются.
Накануне столичные аэропорты также сообщали о корректировках расписания вылетов. Так, в Москве задержали и отменили почти 30 рейсов.