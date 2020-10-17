Почти 30 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом передает портал "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что изменения затронули 29 авиарейсов.

Большинство корректировок расписания случилось в Домодедово. Там отменили 12 вылетов.

В аэропорту Шереметьево известно о переносе 2 рейсов. При этом 7 самолетов не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Внуково задержали 2 и отменили 6 вылетов.

Причины изменения в расписании не сообщаются.

Ранее почти 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы. Такую информацию предоставлял портал "Яндекс.Расписания".