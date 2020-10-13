Почти 50 авиарейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят задержки и отмены авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По данным портала, изменения затронули порядка 50 вылетов.

Наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там заявили об отмене 25 рейсов.

Кроме того, в Домодедово отменили 14 вылетов, а также задержали один самолет.

Во Внуково сообщается об изменении времени вылета для одного лайнера. При этом 7 самолетов не влетят вовсе.

Причины корректировок не сообщаются.

Ранее почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы. Такую информацию предоставлял портал "Яндекс.Расписания".