Почти 50 авиарейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве происходят задержки и отмены авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По данным портала, изменения затронули порядка 50 вылетов.
Наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там заявили об отмене 25 рейсов.
Кроме того, в Домодедово отменили 14 вылетов, а также задержали один самолет.
Во Внуково сообщается об изменении времени вылета для одного лайнера. При этом 7 самолетов не влетят вовсе.
Причины корректировок не сообщаются.
Ранее почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы. Такую информацию предоставлял портал "Яндекс.Расписания".