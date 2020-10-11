Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве задержали и отменили 19 авиарейсов. Такую информацию предоставил сервис "Яндекс.Расписания".

В Домодедово задержали 1 рейс. При этом 11 рейсов отменили. В аэропорту Внуково изменили время вылета для 1 самолета. Еще для 3 лайнеров взлет был полностью отменен.

В Шереметьево отменили 3 рейса, задержанных нет. Причины корректировок расписания в столичных аэропортах не сообщаются.

Ранее говорилось, что дети до 14 лет смогут ездить в аэроэкспрессах за 1 рубль до 8 ноября.

