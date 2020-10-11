Желтый уровень опасности объявили в Подмосковье в ночь на 12 октября

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за тумана. Он действует с ночи на 12 октября, говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна. Местами туман. Период предупреждения с 23:00 11 октября до 10:00 12 октября", – следует из предупреждения синоптиков.

Ко всему прочему, желтый уровень продлили до полудня понедельника в связи с риском возникновения пожаров. "Пожарная опасность, четвертый класс, в Коломенском городском округе и городском округе Шатура", – уточняется в сообщении.

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании. Кроме того, на севере европейской части России может выпасть снег.