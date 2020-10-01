Сентябрь в Москве вошел в топ самых теплых за 140 лет наблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метеорологи включили сентябрь 2020 года в топ-3 самых теплых первых месяцев осени за 140 лет наблюдений. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Сентябрь 2020 года в Москве оказался очень теплым, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы", – указано в сообщении.

Эксперты напомнили, что первое место занимает сентябрь 1938 года. Тогда аномальное отклонение составило 3,8 градуса. На втором месте – показатель 2018 года (3,7 градуса).

В последнюю ночь сентября 2020 года столбики термометров на метеостанции на ВДНХ опустились до 5,1 градуса. Это самый низкий показатель за весь месяц.

По прогнозам синоптиков, октябрь в Москве будет относительно теплым и сухим, но к концу месяца возможно выпадение мокрого снега. В начале месяца можно ожидать температуру в 15-20 градусов выше нуля.

