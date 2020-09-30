Ночь на среду в Москве стала самой холодной в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В последнюю ночь сентября столбики термометров на метеостанции на ВДНХ опустились до 5,1 градуса, сообщает портал "Метеоновости". По словам синоптиков, холоднее ночи в этом месяце еще не было.

В Подмосковье было еще прохладнее – в отдельных районах температура воздуха составила 2,4 градуса.

Метеорологи обещают, что прохладной в столичном регионе будет и первая ночь октября. При этом заморозков не ожидается.

Ранее россиян предупредили об аномальной погоде зимой. Сообщалось, что на большей части территории Российской Федерации ожидается холодный февраль.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин, в свою очередь, отметил, что продолжительный период тепла осенью может отразиться на погоде в декабре – первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным.

Эксперт выразил мнение, что вероятной причиной изменений является глобальное потепление, которое привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Следствием этого могут быть нестабильности климата, уточнил синоптик.

