"Аэрофлот" сформировал экспертную группу по перевозке животных

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Авиакомпания "Аэрофлот" собрала экспертную группу по перевозке животных. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В состав рабочей группы вошли ведущие эксперты, представители кинологических, фелинологических федераций и ассоциаций, авиационные эксперты, а также представители ООО "Шереметьево Хэндлинг" и руководители ряда подразделений компании", – рассказали в "Аэрофлоте".

Первое заседание специалистов уже состоялось. Экспертам представили существующую отечественную и международную практики в области перевозок животных, а также рассказали о собственном опыте авиакомпании.

Специалисты высказали предложения по повышению удобства и безопасности авиаперевозок животных и выступили за регулярный межведомственный обмен информацией.

О формировании специальной экспертной группы стало известно в сентябре. В "Аэрофлоте" тогда подчеркнули, что перевозят свыше 300 животных ежедневно, а в год – более 120 тысяч питомцев.

