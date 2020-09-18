"Аэрофлот" создаст экспертную группу по вопросам правил безопасной перевозки животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Новодережкин
Для обеспечения безопасности при перевозке домашних питомцев "Аэрофлот" внедряет программу комплексных изменений правил. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.
"В рамках проекта "Аэрофлот" создаст экспертную группу. В группу войдут специалисты собственного кинологического подразделения "Аэрофлота", эксперты Российской кинологической федерации, представители других ассоциаций заводчиков, эксперты в области безопасности полетов, кроме того, в работе примут участие специалисты в области карантинного и таможенного контроля, ветеринары, международные авиационные эксперты", – сказали представители перевозчика.
Новая группа будет отвечать за профессиональную экспертизу нововведений, разрабатывать рекомендации для "Аэрофлота", улучшать сервис.
Стало известно, что в среднем ежедневно "Аэрофлот" перевозит свыше 300 животных, а в год – более 120 тысяч питомцев.
Программа комплексных изменений будет реализована с заботой о всех категориях пассажиров, включая тех, что летают с питомцами. Первый этап начался 15 сентября. Новые правила не ограничивают возможности перевозки одним пассажиром нескольких животных, добавили в "Аэрофлоте".
Ранее "Аэрофлот" повысил тарифы на перевозку животных. Сообщалось, что перевозка питомца в салоне самолета между пунктами в европейской и азиатской частях России будет стоить 57 вместо 43 евро.
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
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