"Аэрофлот" создаст экспертную группу по вопросам правил безопасной перевозки животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Новодережкин

Для обеспечения безопасности при перевозке домашних питомцев "Аэрофлот" внедряет программу комплексных изменений правил. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

"В рамках проекта "Аэрофлот" создаст экспертную группу. В группу войдут специалисты собственного кинологического подразделения "Аэрофлота", эксперты Российской кинологической федерации, представители других ассоциаций заводчиков, эксперты в области безопасности полетов, кроме того, в работе примут участие специалисты в области карантинного и таможенного контроля, ветеринары, международные авиационные эксперты", – сказали представители перевозчика.

Новая группа будет отвечать за профессиональную экспертизу нововведений, разрабатывать рекомендации для "Аэрофлота", улучшать сервис.

Стало известно, что в среднем ежедневно "Аэрофлот" перевозит свыше 300 животных, а в год – более 120 тысяч питомцев.

Программа комплексных изменений будет реализована с заботой о всех категориях пассажиров, включая тех, что летают с питомцами. Первый этап начался 15 сентября. Новые правила не ограничивают возможности перевозки одним пассажиром нескольких животных, добавили в "Аэрофлоте".

Ранее "Аэрофлот" повысил тарифы на перевозку животных. Сообщалось, что перевозка питомца в салоне самолета между пунктами в европейской и азиатской частях России будет стоить 57 вместо 43 евро.