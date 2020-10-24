В Оперштабе не намерены рекомендовать повторно закрывать границы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России не планируют рекомендовать повторное закрытие границы страны из-за пандемии. Об этом в самом штабе.

"Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали о том, что в пятницу в штабе обсуждали возможность сократить число рейсов в Турцию.

МИД призывал россиян не ездить за границу без острой необходимости. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что сейчас ухудшается ситуация с коронавирусом в странах, популярных у российских туристов. Это Египет, Таиланд, Мальдивы, а также ОАЭ, Хорватия и Словения.