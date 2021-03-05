Тариф на парковку на некоторых улицах Москвы изменится с 5 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тариф на парковку поменяется на некоторых улицах Москвы с 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96% и более, но эффект ощутит весь город", – объясняется в Telegram-канале Дептранса.

Как уточнили в ведомстве, на некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, улица Средняя Переяславская и Дербеневская набережная, тарифы будут снижены. В Дептрансе пояснили, что цену уместно уменьшать в случаях, если парковка пустует.

На других участках, где парковка регулярно загружена, начнет действовать дифференцированный тариф.

"На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час и в дневное время", – отметили в пресс-службе.

Если парковки станут заполняться равномерно с 15–20% свободных мест, будет исключен долгий поиск парковочных мест, уверены в Дептрансе. В свою очередь, это снизит количество заторов на дорогах.

"Дорога станет свободнее, а общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее – особенно там, где нет выделенных полос, а для местных жителей будет больше свободных мест", – подчеркнули в Дептрансе.

Для местных жителей парковка остается бесплатной при наличии резидентного соглашения. В случае, если повышенный тариф не поможет освобождению мест у дома, жителей просят отправлять заявку на почту resident@transport.mos.ru для организации мест исключительно для резидентов.

Ранее стало известно, что в Международный женский день парковка в столице будет бесплатной. Это коснется даже тех улиц, где действует повышенный тариф.