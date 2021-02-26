В Крылатском организовали бесплатную парковку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для жителей столичного района Крылатское организовали бесплатную парковку, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

"В Крылатском для жителей района организована бесплатная парковка. В Западном административном округе Госинспекция по недвижимости провела проверку законности размещения платной автостоянки после обращения граждан. Специалисты ведомства провели обследование земельного участка адресу Москва, Рублевское шоссе, владение 34, корпус 1, который использовался под коммерческую парковку", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что земельный участок общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров не имеет владельца и является территорией общего пользования, ограничение доступа к которой является незаконным, как и взимание платы за парковочные места.

"Недобросовестные предприниматели осуществили самовольный захват территории для организации нелегальной коммерческой деятельности. После выявления нарушения ограждение, шлагбаум и пост охраны были демонтированы силами префектуры Западного округа, а на месте нелегальной стоянки сейчас организована открытая парковка вместимостью 70 автомобилей", – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в департаменте транспорта столицы назвали марки автомобилей, которые чаще всего нарушают правила парковки в Москве. Там уточнили, что наиболее частая причина нарушений – незаконная парковка.