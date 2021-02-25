Новый дом по программе реновации построят в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Согласован проект многоквартирного жилого дома по программе реновации на юго-востоке Москвы, сообщает председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Двухсекционный дом в районе Нижегородский будет рассчитан на 331 квартиру, из которых 127 – однокомнатные, 151 – двухкомнатная, 48 – трехкомнатные и 5 – четырехкомнатные.
Леонов отметил, что все квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой, что позволит въехать в них сразу.
В новостройке будет предусмотрена подземная парковка и помещения общественного назначения на первом этаже.
"Стены первого этажа, цоколя и переходных балконов облицуют керамическим пустотелым кирпичом, а со второго этажа и выше – пиленым фасадным кирпичом", – уточнил Леонов.
Около дома сделают автостоянки, проезды и пешеходные зоны. Также специалисты оборудуют площадки для отдыха, детских игр и спорта. Территорию облагородят аккуратными газонами, высадят деревья и кустарники, установят наружное освещение.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы на Родниковой улице построят детский сад на 190 мест общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.
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