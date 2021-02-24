Более 200 семей переедут по программе реновации в Тимирязевский район до конца июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Тимирязевском будут переданы под заселение два новых дома по программе реновации до конца июня 2021 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"В I полугодии 2021 года в Тимирязевском районе Москвы начнется переезд по программе реновации более 200 семей", – заявил Левкин.

Глава ведомства также отметил, что всего на первом этапе в районе предстоит расселить 11 домов, в которых проживают около 2 тысяч человек.

На данный момент на территории района в программу включено 44 жилых дома, подобрано шесть стартовых площадок, а три дома уже введены в эксплуатацию. Еще три объекта находятся в стадии разработки.

Ранее сообщалось, что пятнадцать соцобъектов построят по программе реновации в трех микрорайонах Метрогородка. При развитии кварталов реновации района особое внимание будет уделено обеспеченности жителей объектами социального назначения.