Пятнадцать соцобъектов построят по программе реновации в трех микрорайонах Метрогородка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В рамках программы реновации жилфонда в районе Метрогородок планируют построить 15 объектов социальной сферы, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Руководитель департамента Сергей Левкин заявил, что при развитии кварталов реновации района Метрогородок особое внимание будет уделено обеспеченности жителей объектами социального назначения.
За время реализации программы в районе планируется построить три школы, пять детских садов, три учебных корпуса, детскую поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр детского творчества и центр госуслуг.
Левкин добавил, что внимание также уделят благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры.
В пресс-службе отметили, что на территории района Метрогородок переселению и сносу подлежат 75 зданий общей площадью более 270 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что дом по программе реновации передали под заселение на улице Гарибальди. Планируется, что жителям предоставят смотровые ордера в расположенной в непосредственной близости новостройке.
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