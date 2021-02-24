Пятнадцать соцобъектов построят по программе реновации в трех микрорайонах Метрогородка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках программы реновации жилфонда в районе Метрогородок планируют построить 15 объектов социальной сферы, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель департамента Сергей Левкин заявил, что при развитии кварталов реновации района Метрогородок особое внимание будет уделено обеспеченности жителей объектами социального назначения.

За время реализации программы в районе планируется построить три школы, пять детских садов, три учебных корпуса, детскую поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр детского творчества и центр госуслуг.

Левкин добавил, что внимание также уделят благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры.

В пресс-службе отметили, что на территории района Метрогородок переселению и сносу подлежат 75 зданий общей площадью более 270 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации передали под заселение на улице Гарибальди. Планируется, что жителям предоставят смотровые ордера в расположенной в непосредственной близости новостройке.