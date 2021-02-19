Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Можайском районе в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.

Здание возведут по адресу улица Гродненская, владение 7/9. Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время специалисты занимаются обустройством строительной площадки на объекте и временных дорог.

Трехсекционный дом рассчитан на 269 квартир, большинство из которых отдадут под двухкомнатные (124). Пять квартир в здании оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и установят специальную технику.

Фасады здания будут облицованы плиткой под кирпич, на них установят корзины под кондиционеры. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Всю прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Там оборудуют детскую и спортивную площадки, а также создадут пространство для отдыха взрослых.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Новые площадки находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Они расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлеве Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и Северном Тушине.