Более 900 москвичей воспользовались правом на докупку площадей по программе реновации

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В Московский фонд реновации за время реализации программы поступило более 900 обращений жителей на приобретение дополнительных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В Фонд реновации поступило 748 обращений жителей непосредственно в момент расселения и еще 190 заявок на докупку в течение двух лет. К настоящему времени заключено 745 договоров", – рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что все участники программы реновации могут улучшить жилищные условия путем приобретения дополнительных площадей со скидкой в 10%, при этом площадь жилья не должна превышать 100 квадратных метров. Воспользоваться правом докупки можно в первые два года с момента заключения договора.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Новые площадки находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Они расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлево Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.