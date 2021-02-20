Дом по программе реновации передали под заселение на улице Гарибальди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
По программе реновации начался переезд жителей дома в столичном районе Черемушки. Об этом говорится в заявлении пресс-службы департамента градостроительной политики города со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
Планируется, что жителям предоставят смотровые ордера в расположенной в непосредственной близости новостройке. "В доме 17 на улице Гарибальди запланировано переселение 208 жителей из 80 квартир. При этом центр информирования населения располагается на первом этаже введенного ранее стартового дома по адресу улица Профсоюзная, дом 32, специалисты которого готовы оказать участникам программы необходимые консультационные услуги, а также помощь в переезде", – подчеркнул Левкин.
Монолитный 10-этажный дом построили по индивидуальному проекту, и он состоит из двух секций. Для отделки была использована вентилируемая фасадная система с облицовкой керамогранитными плитами. На первом этаже будут находиться нежилые помещения. Во дворе оборудовали детскую площадку с безопасным резиновым покрытием.
Всего на территории района Черемушки до 2024 года планируется расселить и демонтировать семь домов.
Ранее сообщалось, что дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Можайском районе в 2022 году. Трехсекционный дом рассчитан на 269 квартир.
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