Жилой дом по программе реновации введут в Текстильщиках в 2022 году

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Жилой дом введут в эксплуатацию в рамках программы реновации в Текстильщиках в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
"В районе Текстильщики по адресу Грайвороново, квартал 90А, земельный участок 1, началось строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Односекционный жилой дом рассчитан на 140 квартир с улучшенной отделкой, большинство из которых однокомнатные. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан.
Фасады здания облицуют клинкерной и керамогранитной плитками, на них установят короба для кондиционеров. В вестибюле жилой части дома оборудуют пространство для колясок и почтовых ящиков, а также комнату для консьержа и кладовую.
Дворовую территорию озеленят и благоустроят, на ней расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы планируют построить 29 жилых домов по программе реновации, на стадии проектирования находятся еще 11. Всего же с момента старта программы реновации в округе введены в эксплуатацию восемь жилых домов площадью 55,025 тысячи квадратных метров.
В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.
"Это наш город": в Москве построен миллион квадратных метров жилья по программе реновации
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Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
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