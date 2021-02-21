Собянин высоко оценил уровень качества домов по программе реновации

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин отметил высокий уровень качества новых домов, переданных для заселения по программе реновации. Об этом мэр Москвы рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
Градоначальник подчеркнул, что в ряде случаев горожане всем домом соглашались на переезд и никто не отказывался от переселения.
"...уровень качества новых домов и квартир просто не сопоставим с тем, что есть у жителей "хрущевок". Запускаются новые дома, которые полностью с самого начала спроектированы по стандартам программы реновации", – объяснил Собянин.
Ранее в феврале мэр Москвы посетил жилой дом на улице Кубинке, также переданный под нужды программы реновации. По словам Собянина, здание возводили по стандартам проекта, поэтому в нем расположены квартиры с улучшенной отделкой и планировкой.
Накануне, 20 февраля, под заселение был передан дом по программе реновации, расположенный на улице Гарибальди. Монолитный 10-этажный дом построили по индивидуальному проекту, и он состоит из двух секций.
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