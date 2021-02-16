Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в ЗАО

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел новый жилой дом на улице Кубинке, переданный под заселение по программе реновации. При этом мэр отметил, что в Можайском районе по программе реновации введено уже четыре жилых дома.

"Ваш дом один из первых, который по стандарту реновации был изначально спроектирован, и вид у него уже другой: и первые этажи другие, и планировка комнат другая, и площадь квартир побольше, чем у вас была. Хорошие входные группы", – отметил градоначальник в ходе общения с новоселами.

Новостройка находится на улице Кубинке, доме 18, корпусе 2. Дом возведен по индивидуальному проекту. Отделка фасада выполнена из керамогранита, лоджии и балконы застеклены, в каждой квартире предусмотрена сетка для кондиционеров.

В здании расположено 99 квартир с улучшенной отделкой, выполненной в соответствии с требованиями программы реновации.

На первом этаже расположены технические помещения, комната для консьержа и помещение для детских колясок, велосипедов и самокатов. Здание оснащено умными общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и электричества. Также в доме установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Территория около дома благоустроена: оборудована детская площадка, устроены удобные тротуары и пешеходные дорожки.

При этом Собянин выразил надежду, что и другие дома по программе реновации также будут расселяться.

"Здесь неплохие стартовые площадки. Всего больше 10, и все находятся в строительстве, в проектировании", – подчеркнул мэр.

Глава города добавил, что в целом Можайский район активно развивается, и за последние годы было реализовано много проектов в сфере инфраструктуры.

"Северо-Западная хорда, улицу Кубинка, улицу Толбухина реконструировали, еще ряд улиц. Аминьевское шоссе реконструировали, Можайское", – перечислил мэр.

Собянин напомнил, что было открыто движение по проспекту Генерала Дорохова, запустили МЦД-1, реконструировали ж/д станции Рабочий поселок и Сетунь.

Как доложил мэру префект ЗАО Алексей Александров, в нынешнем году в рамках программы "Мой район" ведутся работы по повышению транспортной доступности района. Там строят станцию метро "Можайская" (проектное название) и станцию БКЛ метро "Давыдково".

В свою очередь, мэр отметил, что станцию "Давыдково" построят уже в этом году.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что в Москве с момента старта программы реновации было построено 98 домов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров. Он отметил, что на сегодняшний день ведется расселение в общей сложности 33,7 тысячи жителей из 223 старых домов, из них 24,2 тысячи горожан уже переехали в новые квартиры.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Новые площадки находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Они расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлево Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.