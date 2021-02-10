Около 1,2 млн квадратных метров жилья построили в столице по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве с момента старта программы реновации было построено 98 домов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"С 2017 года, когда стартовала программа жилья, в разных районах Москвы было спроектировано и построено 98 домов общей площадью порядка 1,2 миллиона квадратных метров. Под заселение из них уже передано 76 домов", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он отметил, что на сегодняшний день ведется расселение в общей сложности 33,7 тысячи жителей из 223 старых домов, из них 24,2 тысячи горожан уже переехали в новые квартиры.

"В настоящее время уже проектируется 100 домов на 1,76 миллиона квадратных метров, а также строится 176 домов на 2,75 миллиона квадратных метров", – добавил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Новые площадки находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Общая мощность площадок составляет 319,6 тысячи квадратных метров жилья.

Стартовые площадки расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлево Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года.