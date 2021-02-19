Фасады дома по реновации в Косино-Ухтомском облицуют металлическими панелями "под дерево"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

Фасады стартового дома по реновации в районе Косино-Ухтомский облицуют металлическими панелями "под дерево", сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Стартовая площадка находится по адресу улица Камова, владение 24.

Двухкорпусной жилой комплекс высотой в 8 этажей будет состоять всего из шести секций: четыре в первом корпусе и две во втором. Общая площадь здания составит около 25 тысяч квадратных метров.

"Уже сейчас можно сказать, что дом удачно вписался в окружающую городскую среду. Фасады, облицованные металлическими панелями "под дерево", создают ощущение комфортного и современного города", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что все проекты в рамках реновации соответствуют высокому уровню качества.

На прилегающей к новостройке территории планируется построить игровые и спортивные площадки, специалисты разобьют газоны и высадят деревья.

Для жильцов будет организовано несколько наземных парковок и мест для отдыха.

Ранее сообщалось, что уже более 900 москвичей воспользовались правом на докупку площадей по программе реновации. К настоящему времени заключено 745 договоров. Воспользоваться правом докупки москвичи смогут в первые два года с момента заключения договора.