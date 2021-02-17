Дом по программе реновации в Перове достроят в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новый дом в Перове, предназначенный для расселения участников программы реновации, достроят уже в этом году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Двухсекционный жилой дом с подземной парковкой рассчитан на 192 квартиры: 32 – однокомнатные, 132 –двухкомнатные, 28 – трехкомнатные. Их общая площадь составит 11071,4 квадратного метра.
Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Во всех квартирах будет улучшенная отделка.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут на одном уровне с землей. Это сделано для того, чтоб облегчить родителям с колясками и маломобильным жильцам вход в подъезд. Возле самого подъезда уложат плитку с шероховатой поверхностью, благодаря чему она не будет скользкой в любое время года.
Фасады дома облицуют кирпичом, также установят корзины под кондиционеры. Лоджии в квартирах остеклят.
Придомовую территорию также благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят площадку для отдыха, детскую и спортивную площадки.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на данный момент завершаются работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство территории.
Ранее сообщалось, что до конца года в Марфине введут в эксплуатацию еще один дом по программе реновации. Он будет рассчитан на 88 квартир общей площадью в более 5 тысяч квадратных метров.
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