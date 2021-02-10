Опубликованы этапы и сроки расселения жителей 665 домов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Этапы и сроки расселения жителей 665 домов по программе реновации опубликованы на mos.ru.
Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в этих домах живут более 99 тысяч человек.
"Подготовленный расчет этапов и сроков расселения отражает главную цель правительства Москвы – завершить программу реновации за 15 лет – в 2032 году", – отметил он.
В первый этап, запланированный на 2020–2024 годы, дополнительно вошли 152 дома, в которых живут 14,4 тысячи человек. Всего на этом этапе должны переехать свыше 189 тысяч жителей из 1 082 домов.
"Во второй этап расселения, который намечено провести с 2025 по 2028 год, власти дополнительно включили 252 дома. Всего в рамках второго этапа планируется расселение более чем 367 тысяч жителей из 1 888 домов", – уточнил Сергей Левкин.
Он отметил, что в третий этап дополнительно включили еще 261 дом, в которых сейчас живут порядка 47 тысяч человек. Этот проект планируют реализовать с 2029 по 2032 год. По словам Левкина, всего на данном этапе планируют расселить 424 тысяч горожан.
Уточняется, что в этот перечень не вошли сроки расселения 24 домов. По ним решение будет опубликовано позже.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что в Москве с момента старта программы реновации было построено 98 домов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров. Он отметил, что на сегодняшний день ведется расселение в общей сложности 33,7 тысячи жителей из 223 старых домов, из них 24,2 тысячи горожан уже переехали в новые квартиры.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Новые площадки находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Они расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлево Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.
Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года.
"Мосгорсправка": переезд по реновации
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