Школы и детские сады построят по программе реновации в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пять детских садов и шесть школ построят в рамках программы реновации в Головинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Руководитель ведомства Сергей Левкин рассказал, что детские сады будут рассчитаны на 975 мест, а школы – на 2,5 тысячи учащихся. Также в рамках программы построят два физкультурно-оздоровительных комплекса, один из которых будет иметь культурно-досуговый центр.

Он подчеркнул, что до настоящего времени расселение по программе реновации в районе не велось. До 2024 года специалисты планируют демонтировать 18 жилых домов, где проживают почти пять тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в Лосиноостровском районе в рамках программы реновации планируется построить детсады, школы и спортивные объекты. Для расселения участников программы реновации в районе подобрали 11 стартовых площадок для новостроек. Ключи от квартир получат жильцы 68 домов.

А в столичном районе Царицыно построят 10 объектов образования. Также в районе предусмотрено строительство детско-взрослой поликлиники и ФОКа. Царицыно является районом, где в программу реновации вошло больше всего домов.

