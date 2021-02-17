Школы и детские сады построят по программе реновации в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пять детских садов и шесть школ построят в рамках программы реновации в Головинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.
Руководитель ведомства Сергей Левкин рассказал, что детские сады будут рассчитаны на 975 мест, а школы – на 2,5 тысячи учащихся. Также в рамках программы построят два физкультурно-оздоровительных комплекса, один из которых будет иметь культурно-досуговый центр.
Он подчеркнул, что до настоящего времени расселение по программе реновации в районе не велось. До 2024 года специалисты планируют демонтировать 18 жилых домов, где проживают почти пять тысяч жителей.
Ранее сообщалось, что в Лосиноостровском районе в рамках программы реновации планируется построить детсады, школы и спортивные объекты. Для расселения участников программы реновации в районе подобрали 11 стартовых площадок для новостроек. Ключи от квартир получат жильцы 68 домов.
А в столичном районе Царицыно построят 10 объектов образования. Также в районе предусмотрено строительство детско-взрослой поликлиники и ФОКа. Царицыно является районом, где в программу реновации вошло больше всего домов.
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