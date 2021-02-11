Четыре детских сада и шесть школ построят в Царицыне по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Царицыно по программе реновации построят десять объектов образования, сообщает пресс-служба департамента строительства города.

Уточняется, что там появятся четыре детских сада и шесть школ.

Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, также в районе предусмотрено строительство детско-взрослой поликлиники и ФОКа.

"Кроме того, в районе реконструируют дороги, построят внутриквартальные проезды с парковочными местами и наземные пешеходные переходы. Общественные пространства благоустроят, во дворах создадут места для отдыха, детские и спортивные площадки" – отметил он.

В пресс-службе добавили, что Царицыно является районом, где в программу реновации вошло больше всего домов.

"В районе Царицыно новые квартиры получат жители 141 жилого дома, для начала расселения подобраны 15 стартовых площадок, а в стадии строительства находятся шесть жилых домов", – добавил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в Царицыне в нынешнем году введут в эксплуатацию новый жилой дом по программе реновации. Возводимая новостройка будет пятисекционной, ее оснастят подземной парковкой. В доме будет 266 квартир с общей жилой площадью 15 304,9 квадратного метра. В вестибюле жилой части дома оборудуют зону с почтовыми ящиками, помещение для консьержа, а также вспомогательные помещения и лифтовый холл.

