Четыре детских сада и шесть школ построят в Царицыне по программе реновации

15:05
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столичном районе Царицыно по программе реновации построят десять объектов образования, сообщает пресс-служба департамента строительства города.
Уточняется, что там появятся четыре детских сада и шесть школ.
Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, также в районе предусмотрено строительство детско-взрослой поликлиники и ФОКа.
"Кроме того, в районе реконструируют дороги, построят внутриквартальные проезды с парковочными местами и наземные пешеходные переходы. Общественные пространства благоустроят, во дворах создадут места для отдыха, детские и спортивные площадки" – отметил он.
В пресс-службе добавили, что Царицыно является районом, где в программу реновации вошло больше всего домов.
"В районе Царицыно новые квартиры получат жители 141 жилого дома, для начала расселения подобраны 15 стартовых площадок, а в стадии строительства находятся шесть жилых домов", – добавил Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что в Царицыне в нынешнем году введут в эксплуатацию новый жилой дом по программе реновации. Возводимая новостройка будет пятисекционной, ее оснастят подземной парковкой. В доме будет 266 квартир с общей жилой площадью 15 304,9 квадратного метра. В вестибюле жилой части дома оборудуют зону с почтовыми ящиками, помещение для консьержа, а также вспомогательные помещения и лифтовый холл.
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