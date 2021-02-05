Жилой дом по программе реновации введут в Царицыне до конца года

Фото: департамент строительства города Москвы

Новый жилой дом для расселения по программе реновации введут в эксплуатацию в 2021 году. Новостройка располагается в Царицыне.

"В районе Царицыно по адресу улица Кантемировская, владение 27, идет строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, а также внутренняя отделка", – заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Возводимый дом будет пятисекционным, его оснастят подземной парковкой. В доме будет 266 квартир с общей жилой площадью 15 304,9 квадратного метра.

Фасады здания планируется облицевать отделочным кирпичом, дополнят коробами для кондиционеров. В вестибюле жилой части дома оборудуют зону с почтовыми ящиками, помещение для консьержа, а также вспомогательные помещения и лифтовый холл.

На придомовой территории у нового жилья высадят деревья и кустарники. Также благоустроят детскую и спортивную площадки.

В пятницу, 5 февраля, стало известно о вводе в эксплуатацию новых домов в Северном Тушине и Восточном Измайлове. Возведенные по программе реновации новостройки дополнены благоустроенными дворами, а также помещениями для организаций товаров и услуг на первых этажах домов.

