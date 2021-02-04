Дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Согласован проект жилого дома для расселения жителей Бескудниковского района по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Новостройка будет расположена по адресу Бескудниковский бульвар, владение 52.

"Дом будет состоять их четырех секций, на подземном этаже создадут парковку, а на первом разместят помещения общественного назначения", – указано в сообщении ведомства.

Общая площадь дома составит свыше 25 тысяч квадратных метров. "На подземном этаже запроектирован паркинг, а в нежилой части первого предусмотрено размещение помещений общественного назначения. В перспективе в них могут быть открыты различные организации и предприятия: например, магазины, аптека и другие", – приводится заявление председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

На этажах выше разместятся 34 однокомнатных квартир, 144 – двухкомнатных и 31 – трехкомнатная. В них выполнят отделку комфорткласса. В результате при заселении участникам программы реновации не придется делать ремонт.

Фасады дома на уровне цоколя планируют утеплить и оштукатурить. На территории вокруг новостройки устроят различные площадки: технические, хозяйственные, а также детскую игровую, спортивную и для отдыха.

Ранее сообщалось, что в Москве ведется строительство 175 домов по программе реновации. 101 дом сейчас в проектировании.