Дома по программе реновации ввели в эксплуатацию в Северном Тушине и Восточном Измайлове

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

В столичных районах Восточное Измайлово и Северное Тушино ввели в эксплуатацию два жилых дома, построенных по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Как рассказал руководитель Рафик Загрутдинов, на сегодняшний день специалисты завершили все строительные работы и благоустройство территорий около домов.

"Два жилых дома по программе реновации введены в эксплуатацию: в районе Северное Тушино на улице Туристской, владении 14, корпусах 1, 2, и в районе Восточное Измайлово: улица 13-я Парковая, владение 16А", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.

Как уточняется, дом на улице Парковой односекционный и рассчитан на 147 квартир.

Дом на улице Туристской состоит из двух корпусов, каждый из которых двухсекционный. В первом корпусе 266 квартир, во втором корпусе – 151 квартира.

В пресс-службе рассказали, что на первых этажах разместятся аптеки, магазины, кафе, секции для детей.

В вестибюле жилой части предусмотрены колясочные, комната дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Во дворе домов оборудовали игровые площадки для детей и установили спортивные тренажеры. Территорию благоустроили и озеленили.

В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, жителям заблаговременно направят уведомления о начале расселения в том числе благодаря сервису "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

