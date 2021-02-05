Почти к 30 строящимся по программе реновации домам подведут новые дороги

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Москве в этом году дороги к 27 домам, которые возводятся по программе реновации, расширят и благоустроят. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.
"В ближайшее время начнутся работы на улице Юных Ленинцев (дорога к владению 73) в Кузьминках и на Карамышевской набережной (дорога к владению 22, корпусу 2/1) в Хорошёво-Мнёвниках", – уточняется в сообщении.
Адреса и сроки выполнения работ определяют по согласованию с Московским фондом реновации жилой застройки. Больше всего подъездных путей в 2021 году хотят обустроить в ЮЗАО и ЮВАО. В каждом из этих округов новые дороги построят к пяти домам. В ЮАО и СЗАО запланировано по четыре объекта, в СВАО – три, в ЗАО и ВАО – по два, а в САО и ЦАО – по одному.
Ожидается, что длина подъездного пути к каждому из 27 новых домов составит в среднем 300 метров, ширина – около 6,5–7 метров. Тротуары от проезжей части отделят бордюрным камнем. После окончания работ рядом уложат газоны.
При этом чаще всего речь идет о расширении и ремонте уже существующих проездов. При этом в отдельных случаях создаются и новые дороги.
Как отметили представители департамента капитального ремонта, важным этапом при благоустройстве является хорошее освещение. В результате при обустройстве подъездных путей намерены установить порядка 200 фонарей.
При помощи специального светотехнического оборудования получится в автоматическом режиме управлять системой освещения и узнавать о неполадках.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года.
Ранее говорилось, что дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе. Фасады на уровне цоколя планируют утеплить и оштукатурить.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: