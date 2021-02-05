Почти к 30 строящимся по программе реновации домам подведут новые дороги

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В Москве в этом году дороги к 27 домам, которые возводятся по программе реновации, расширят и благоустроят. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

"В ближайшее время начнутся работы на улице Юных Ленинцев (дорога к владению 73) в Кузьминках и на Карамышевской набережной (дорога к владению 22, корпусу 2/1) в Хорошёво-Мнёвниках", – уточняется в сообщении.

Адреса и сроки выполнения работ определяют по согласованию с Московским фондом реновации жилой застройки. Больше всего подъездных путей в 2021 году хотят обустроить в ЮЗАО и ЮВАО. В каждом из этих округов новые дороги построят к пяти домам. В ЮАО и СЗАО запланировано по четыре объекта, в СВАО – три, в ЗАО и ВАО – по два, а в САО и ЦАО – по одному.

Ожидается, что длина подъездного пути к каждому из 27 новых домов составит в среднем 300 метров, ширина – около 6,5–7 метров. Тротуары от проезжей части отделят бордюрным камнем. После окончания работ рядом уложат газоны.

При этом чаще всего речь идет о расширении и ремонте уже существующих проездов. При этом в отдельных случаях создаются и новые дороги.

Как отметили представители департамента капитального ремонта, важным этапом при благоустройстве является хорошее освещение. В результате при обустройстве подъездных путей намерены установить порядка 200 фонарей.

При помощи специального светотехнического оборудования получится в автоматическом режиме управлять системой освещения и узнавать о неполадках.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года.

Ранее говорилось, что дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе. Фасады на уровне цоколя планируют утеплить и оштукатурить.