В столице утвердили 14 комплексных схем инженерного обеспечения кварталов реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве утвердили 14 комплексных схем инженерного обеспечения кварталов по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города.

"Для кварталов реновации в рамках обновления инженерной инфраструктуры будут применяться комплексные схемы инженерного обеспечения (КСИО), содержащие данные о текущем и прогнозном расположении сетей и объектов энергоснабжения, а также возможные нагрузки на них", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

По его словам, схемы в рамках программы уже были утверждены для районов Покровское-Стрешнево, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Люблино, Свиблово, Восточное Измайлово, Бирюлево Восточное и других.

Левкин отметил, что благодаря комплексным схемам инженерного обеспечения можно подключить к инженерным сетям как весь квартал в целом, так и каждый дом в отдельности, сократить сроки строительства инженерной инфраструктуры за счет одновременной прокладки различных инженерных коммуникаций, а также избежать повторной перекладки на уже благоустроенных территориях.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что в Москве с момента старта программы реновации было построено 98 домов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров. Он отметил, что на сегодняшний день ведется расселение в общей сложности 33,7 тысячи жителей из 223 старых домов, из них 24,2 тысячи горожан уже переехали в новые квартиры.

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года.