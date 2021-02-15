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Город

14:25

Школу на 700 учеников и ФОК построят в Лосиноостровском районе

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Лосиноостровском районе в рамках программы реновации планируется построить детсады, школы и спортивные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"В границах проектируемой территории микрорайонов 2, 3 запланировано строительство двух детских садов с размещением по 150 и 200 воспитанников, образовательной организации с дошкольным образовательным учреждением и школой – оба блока по 150 мест, школы на 700 учащихся и физкультурно-оздоровительного комплекса", – рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.

Уточняется, что для расселения участников программы реновации в Лосиноостровском районе подобрали 11 стартовых площадок для новостроек. Ключи от квартир получат жильцы 68 домов.

Ранее сообщалось, что новый дом по программе реновации построят на Волгоградском проспекте. На первом этаже будут находиться общественные помещения.

Кроме того, дом по программе реновации планируется сдать в Царицыне в 2021 году. Общая жилая площадь двухсекционного дома составит 10 тысяч 698,2 квадратного метра.

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