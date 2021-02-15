Новый дом по программе реновации построят на Волгоградском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом с подземной автостоянкой построят на Волгоградском проспекте по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства дома по реновации с подземной автостоянкой в районе Кузьминки", – говорится в сообщении.

Всего в доме будет 150 квартир, из которых 30 – однокомнатные, 30 – трехкомнатные, еще 90 – двухкомнатные. На первом этаже будут находиться общественные помещения.

Стены первого этажа и переходных балконов выполнят с использованием керамического фасадного облицовочного кирпича. Стены других этажей облицуют пиленым фасадным кирпичом. В квартирах уложат полы из ламината на звукоизоляционной подложке.

На придомовой территории планируется разместить плоскостные парковки, пешеходные зоны, площадки для отдыха, разбить газоны и установить наружное освещение.

Ранее сообщалось, что еще один дом по программе реновации сдадут в Царицыне в 2021 году. Общая жилая площадь двухсекционного дома составит 10 тысяч 698,2 квадратного метра. Все квартиры будут отделаны в соответствии с современными стандартами правительства Москвы, лоджии остеклят, а фасады здания облицуют пиленым кирпичом и оборудуют корзинами под кондиционеры.