Дом по программе реновации сдадут в Царицыне в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Царицыно идет строительство жилого дома на 194 квартиры в рамках программы реновации, его введение в эксплуатацию ожидается до конца текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.

"В районе Царицыно по адресу Кавказский бульвар, владение 40, идет строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и устройство внутренних инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году", – заявил глава департамента Рафик Загрутдинов.

В пресс-службе уточнили, что общая жилая площадь двухсекционного дома составит 10 тысяч 698,2 квадратного метра. Все квартиры будут отделаны в соответствии с современными стандартами правительства Москвы, лоджии остеклят, а фасады здания облицуют пиленым кирпичом и оборудуют корзинами под кондиционеры.

"В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят лифты грузоподъемностью 1 тысяча и 400 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд", – сообщили в департаменте.

Там добавили, что у подъездов будет уложена плитка с шероховатой поверхностью, которая будет препятствовать скольжению в любое время года. Придомовая территория будет озеленена и благоустроена.

"Всего в районе Царицыно новые квартиры получат жители 141 жилого дома, для начала расселения подобрано 15 стартовых площадок, а в стадии строительства находится шесть жилых домов", – отметил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что еще один дом по программе реновации сдадут в столичном районе Перово в 2021 году. Двухсекционный дом с подземным паркингом расположится на улице Плеханова, владении 22. Он рассчитан на 192 квартиры площадью около 11,1 тысячи квадратных метров.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир и коснется около миллиона москвичей.