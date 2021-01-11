Свыше 70 соцобъектов ввели в эксплуатацию в столице в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В городе в прошлом году ввели в эксплуатацию 73 социальных объекта различной направленности. Об этом заявили представители комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.
"В 2020 году построено 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры", – сообщил Андрей Бочкарев.
По его словам, постройка всех соцобъектов осуществляется в рамках комплексного освоения территорий столицы. В результате при возведении новых объектов учитываются потребности каждого московского района.
Как отметил Андрей Бочкарев, в настоящий момент 75% районов Москвы обеспечили нужными соцобъектами, находящимися в шаговой доступности от домов.
Глава Строительного комплекса сказал, что много внимания уделяют развитию инфраструктуры столичного образования. С 2011 года в Москве возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.
Все образовательные учреждения строят в соответствии с требованиями безопасности, экологичности, подчеркнул Бочкарев.
Ранее говорилось, что в Хорошёво-Мнёвниках по программе реновации построят 17 соцобъектов. В микрорайоне 79 планируется построить детский сад и школы на 150 и 200 мест.
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