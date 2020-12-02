В районе Богородское построят кварталы без машин по программе реновации

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В микрорайонах столичного района Богородское планируется построить современные кварталы по программе реновации. В них будут дворы без автомобилей, предусмотрят общественные пространства, заявили представители Москомархитектуры.

Местным жителям будет доступна вся необходимая инфраструктура. По информации пресс-службы, власти города утвердили проект планировки территории микрорайонов 15Б-16Б района Богородское. План разрабатывался ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы".

"Главная цель программы реновации – не только улучшить жилищные условия москвичей, но и сделать город более удобным для жизни и работы. В микрорайонах 15Б-16Б района Богородское появятся современные кварталы с дворами без машин, общественными пространствами, качественной инфраструктурой и интересными архитектурными решениями", – сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Он добавил, что ландшафтно-планировочную структуру сформировали с учетом исторического каркаса бывшей деревни Богородское.

Площадь проектируемой территории в ВАО составляет 41,62 гектара.

Дворы данного района полностью или частично закроют от въезда машин. Участники программы реновации смогут припарковать авто рядом с домом. Парковочные места планируют распределить вдоль улиц и других территорий общего пользования.

По проекту ожидается строительство детского сада на 175 мест, школы на 550 учеников и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Еще предстоит модернизация инженерной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории.

Изменения затронут и транспортную инфраструктуру. Общественный транспорт москвичам станет доступнее, а еще запустят новые автобусные маршруты. Ожидается постройка новой улицы, которая соединит улицы Игральную с 1-я Мясниковской.

Ранее говорилось, что комплекс жилых домов по программе реновации построят в Коптеве. Объект расположится в проезде Черепановых, владении 56А.