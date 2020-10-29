В Хорошёво-Мнёвниках по программе реновации построят 17 соцобъектов

09:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Для нескольких микрорайонов в Хорошёво-Мнёвниках утвердили проекты планировок территории, застройку обеспечат соцобъектами, благоустроенными общественными пространствами. Об этом заявили представители департамента градостроительной политики города со ссылкой на руководителя Сергея Левкина, сообщает Агентство "Москва".
"Жилая застройка кварталов реновации будет обеспечена 17 социальными объектами, среди них школы, детские сады и объекты спорта и здравоохранения", – сообщил Сергей Левкин. По его словам, разработаны три проекта планировки для девяти микрорайонов.
В микрорайоне 79 планируется построить детский сад и школы на 150 и 200 мест соответственно, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.
В микрорайонах 83, 84, 85 и 86 намерены построить две школы на 400 и 450 мест, два детских сада по 150 мест каждый, дошкольное образовательное учреждение на 300 мест с бассейном, а также дополнительный корпус школы на 250 мест. Еще будут возводить детско-взрослую поликлинику, ФОКом с бассейном, а также культурно-досуговый центр.
Кроме того, на территории микрорайонов 74, 77, 80 и 81 предусмотрена постройка школы с пристроенным ФОК с бассейном, детского сада, центра социального обслуживания, детско-взрослой поликлиники, а также школы искусств (художественное и музыкальное отделения).
Как отмечает руководитель департамента градостроительной политики, при строительстве создаются общественные пространства, благоустраивают территорию, которая прилегает к жилым объектам.
Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года.
Ранее стало известно, что жилой дом по программе реновации также начали возводить в Бабушкинском районе. Строение будет рассчитано на 228 квартир.
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