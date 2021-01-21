Дом по программе реновации сдадут в Перове в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дом по программе реновации сдадут в столичном районе Перово в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Двухсекционный дом с подземным паркингом расположится на улице Плеханова, владении 22. Он рассчитан на 192 квартиры площадью около 11,1 тысячи квадратных метров.

Сейчас ведутся работы по остеклению дома, устройству внутренних инженерных систем, отделке, а также благоустройству территории.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир и коснется около миллиона москвичей.

В 2020 году в Москве построили 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры. Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.

Кроме того, в первом квартале 2021 года планируется передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Планируется обеспечить жильем свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.

