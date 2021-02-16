Новый дом по программе реновации в Марфине введут в эксплуатацию до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой дом в районе Марфино, предназначенный для расселения участников программы реновации, введут в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Двухсекционный дом с подземным паркингом рассчитан на 88 квартир: 32 – однокомнатные, 24 – двухкомнатные, 32 – трехкомнатные. Их общая площадь составит более 5 тысяч квадратных метров.

На фасадах здания установят декоративные корзины для кондиционеров, а лоджии остеклят.

Пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже уравняют с поверхностью земли. Благодаря этому мамы с колясками и маломобильные жильцы смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.

Придомовую территорию озеленят и благоустроят, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Планируется оборудовать детскую и спортивную площадки, места для отдыха взрослых.

В вестибюле жилой части разместятся комната консьержа, колясочная, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков.

"В настоящее время завершено устройство монолитных конструкций. Ведется установка внутренних перегородок и устройство инженерных сетей", – заключил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что по программе реновации построят новый дом на Волгоградском проспекте. В доме будет 150 квартир и подземная парковка.