Новый дом по программе реновации в Марфине введут в эксплуатацию до конца года

11:49
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Жилой дом в районе Марфино, предназначенный для расселения участников программы реновации, введут в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Двухсекционный дом с подземным паркингом рассчитан на 88 квартир: 32 – однокомнатные, 24 – двухкомнатные, 32 – трехкомнатные. Их общая площадь составит более 5 тысяч квадратных метров.
На фасадах здания установят декоративные корзины для кондиционеров, а лоджии остеклят.
Пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже уравняют с поверхностью земли. Благодаря этому мамы с колясками и маломобильные жильцы смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.
Придомовую территорию озеленят и благоустроят, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Планируется оборудовать детскую и спортивную площадки, места для отдыха взрослых.
В вестибюле жилой части разместятся комната консьержа, колясочная, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков.
"В настоящее время завершено устройство монолитных конструкций. Ведется установка внутренних перегородок и устройство инженерных сетей", – заключил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что по программе реновации построят новый дом на Волгоградском проспекте. В доме будет 150 квартир и подземная парковка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: