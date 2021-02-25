Детский сад на 190 мест построят на Родниковой улице на западе Москвы

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Детский сад на 190 мест планируется построить на Родниковой улице в столичном районе Солнцево, сообщает комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест).

"Рабочая группа градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории с адресным ориентиром: улица Родниковая, владение 5а (ЗАО)", – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, детский сад на 190 мест общей площадью около 4 тысяч квадратных метров разместится на земельном участке в 0,72 гектара. Реализация проекта по возведению дошкольного учреждения предусмотрена Адресной инвестиционной программой Москвы.

Ранее сообщалось, что в Лосиноостровском районе в рамках программы реновации планируется построить детсады, школы и спортивные объекты. Для расселения участников программы реновации в районе подобрали 11 стартовых площадок для новостроек. Ключи от квартир получат жильцы 68 домов.