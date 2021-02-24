В Солнцеве завершается строительство жилого дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Солнцеве завершается строительство дома по программе реновации. Об этом заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Дом строят по индивидуальному проекту. Он находится по адресу улица Щорса, владение 15. Само здание состоит из двух секций, его фасады облицованы плитками под клинкер, кассетами из оцинкованного листа и керамогранита под дерево.

Жилой дом рассчитан на 258 квартир: 46 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 35 трехкомнатных.

Первый этаж дома станет нежилым, там смогут разместиться магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, кружки, а также секции. В дополнение к подземной одноэтажной парковке у здания предусмотрят машино-места на улице.

В настоящее время специалисты завершают чистовую отделку, благоустраивают дворовые территории новостройки.

"В Солнцеве по программе реновации новые квартиры получат жители 43 домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Всего в районе подобраны четыре стартовые площадки", – отметил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации передали под заселение на улице Гарибальди. Всего на территории района Черемушки до 2024 года планируется расселить и демонтировать семь домов.