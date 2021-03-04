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Экономика

16:26

Власти Москвы исключили изменение цен на продукты после запрета на транзит грузовиков

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что перевод транзитных грузовиков с МКАД на ЦКАД и другие трассы не скажется на стоимости товаров и услуг в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не получали жалоб от перевозчиков на проблемы с доставкой продуктов и грузов. Ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву и Московскую область, а все крупные торговые перевозчики оформляют для водителей годовые пропуска заблаговременно", – объяснил ситуацию представитель мэрии.

Изначально тяжелые грузовики весом более 12 тонн перенаправили с МКАД в преддверии выходных 20–23 февраля. Для транзита им разрешили использовать ЦКАД и альтернативные трассы. В результате данной меры число грузовых машин на МКАД снизилось на 15%.

По информации городских властей, впервые за последние десятилетия на дороге два дня подряд в последние выходные февраля не было ДТП с участием грузовиков. Помимо этого, на МКАД на 11% выросла средняя скорость движения.

Позже был опубликован приказ заммэра Максима Ликсутова, согласно которому запрет на транзит для больших грузовиков на МКАД и внутренних трассах столицы продлили до 23 февраля 2022 года. Ограничение не касается машин, которые следуют в столицу и имеют пропуск на проезд.

"Это наш город": в Москве продлили запрет на движение грузовиков тяжелее 12 тонн по МКАД

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