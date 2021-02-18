Транзит тяжелых грузовиков перенаправят из Москвы на ЦКАД 20–22 февраля

Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович
Транзитный поток грузовиков массой свыше 12 тонн будет перенаправлен с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). <...> Первые ограничения будут действовать с 9:00 20 февраля до 9:00 утра 22 февраля", – уточнили в ведомстве.
Транзит через МКАД для больших грузовиков будет закрыт. Те машины, что следуют в столицу с действующими пропусками, проехать смогут. Проверить разрешающий документ можно на сайте транспортного комплекса Москвы или по телефону 3210.
В Дептрансе отметили, что МКАД является фактически внутригородской трассой, а ее перегруженность машинами часто приводит к авариям. Водителей попросили для транзитного проезда пользоваться именно ЦКАД.
В Москве 18 февраля анонсировали введение новых правил получения пропуска для грузовиков. Процедуру упростят, причем легальные перевозчики получат преимущество.
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