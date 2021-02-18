Новые правила получения пропуска для грузовиков заработают в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Весной в Москве заработают новые правила получения пропуска для грузовиков. Легальным перевозчикам станет проще получить разрешение, говорится в Telegram-канале Дептранса столицы.
"Легальным перевозчикам получить пропуск станет легче (услуга бесплатная, как и раньше), а вот мошенникам – сложнее. Те пропуска, которые уже получены, продолжат действовать. Пропуска у крупных грузоперевозчиков годовые, поэтому никаких перебоев с поставками товаров и пустых полок в магазинах не будет", – заявили в департаменте транспорта.
Воспользоваться услугой водители смогут на портале мэра и правительства Москвы. Ожидается, что новые правила получения пропуска начнут действовать уже с 5 мая.
Как отметили в ведомстве, главная цель заключается в том, чтобы сократить количество транзитных грузовиков на магистралях города. В первую очередь речь идет о МКАД.
"Сегодня по МКАД каждый день ездят около 25 тысяч тяжелых машин. Мы ждем, что число грузовиков снизится на 15%, а число аварий – на 20%", – добавили в пресс-службе.
Ранее в Москве предложили ограничивать движение грузовиков во время снегопада. Во время непогоды на МКАД буксующие фуры не дают проезда ни снегоуборочной технике, ни простым автомобилистам.
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