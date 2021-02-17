Легковые машины спасают застрявшие на МКАД фуры

Легковые автомобили спасают застрявшие фуры, которые из-за непогоды не могут заехать в горку.

Кадры, снятые на МКАД, прислали зрители. Автомобилист на "Инфинити" вытянул на тросе буксующий грузовик. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

